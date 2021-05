Russisch duo publiceert video van Navalny-grap met Kamerleden

In de video vraagt D66-Kamerlid Sjoerdsma aan Stoljarov wat de Nederlandse politici kunnen doen om te helpen. "Kunnen jullie allemaal, net als Aleksej, in hongerstaking gaan?", is het antwoord. Op vragen van andere Kamerleden herhaalt Stoljarov dat een hongerstaking het meest effectieve middel zou zijn om de Russische regering onder druk te zetten.

Hij suggereert verder dat de Kamerleden een kunstperformance kunnen doen en zich kunnen abonneren op Navalny's YouTube-kanaal. "Een donatie aan de campagne voor de parlementsverkiezingen helpt ook. Ik zal u na afloop mijn bitcoinaccount sturen."

Als Stoljarov blijft hameren op het overmaken van bitcoins schiet commissievoorzitter Wilders in de lach. Ook GroenLinks-Kamerlid Van der Lee kan zijn lachen niet inhouden als Stoljarov uitlegt dat hij het geld nodig heeft voor zijn TikTok-filmpjes, waarin hij allerlei dansjes doet. "Ik dans de hele dag door en jongeren zien zo dat ik een coole gast ben. Daarom word ik in Rusland vervolgd."

Aan het eind van de video, als Wilders hem bedankt heeft voor zijn aanwezigheid, haalt Stoljarov een roze spaarvarken tevoorschijn. Hij introduceert Mr. Pig als de nieuwe leider van de beweging mocht Navalny wegvallen. "Het is maar goed dat dit een besloten vergadering is", besluit Wilders.

Echte Volkov kan er niet om lachen

Hoewel het al snel bekend was dat de Kamerleden waren genept, kan de echte Leonid Volkov er niet om lachen. Hij zei tegen de NOS dat de twee goedbetaalde medewerkers van de Russische regering zijn en dat ze met desinformatie de oppositie aanvallen. "Zoom is in de pandemie een redding geweest, maar het Kremlin gebruikt het als wapen."

Maar misschien is er volgens Volkov toch iets goeds uit voortgekomen. "Als mensen zich hierdoor bewust worden van de nieuwe technieken van het Kremlin in deze informatieoorlog, is de uitkomst van dit hele verhaal positief voor Europese politici én voor ons."

De Tweede Kamer kondigde meteen na het incident in april een onderzoek aan. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.