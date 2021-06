Navalny teruggekeerd naar strafkamp na verblijf in ziekenhuis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is na een verblijf in het ziekenhuis teruggekeerd naar de strafkolonie waar hij eerder vastzat, meldt het Russische staatspersbureau TASS.

Navalny werd in april overgeplaatst naar een gevangenisziekenhuis na drie weken in hongerstaking te hebben gezeten. Daarmee wilde hij afdwingen dat een zelfgekozen arts hem zou onderzoeken. Later bleek hij te zijn overgeplaatst naar een regulier ziekenhuis in Vladimir.

De 45-jarige Navalny was kilo's afgevallen en zijn artsen vreesden zelfs voor zijn leven. Op advies van zijn eigen artsen stopte hij met de hongerstaking.

Navalny zou nu zijn hersteld en zijn teruggekeerd naar het kamp waar hij een straf van ruim 2,5 jaar moet uitzitten voor het niet naleven van de voorwaarden van de voorwaardelijke straf in 2014. Hij werd toen veroordeeld voor het verduisteren van een half miljoen dollar. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dat fraudeproces niet eerlijk is verlopen.