Europees hof: Russisch fraudeproces tegen Navalny oneerlijk

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat Rusland geen eerlijk proces heeft gevoerd tegen oppositieleider Alexei Navalny. Het gaat om een proces uit 2014 voor fraude. Alexei en zijn broer Oleg zouden het Franse cosmeticaconcern Yves Rocher hebben opgelicht.

Het hof in Straatsburg oordeelt dat Rusland Navalny bijna 80.000 euro schadevergoeding moet betalen. De Russische autoriteiten hebben drie maanden om tegen het vonnis van het hof in beroep te gaan.

Navalny wil het volgend jaar bij de presidentsverkiezingen opnemen tegen president Poetin, die hoogstwaarschijnlijk een vierde termijn wil. Door de veroordeling kan hij niet aan de verkiezingen meedoen.

Navalny wordt in het Kremlin ook gehaat omdat hij met onthullingen is gekomen over corruptie binnen de Russische regering. Hij heeft onder meer premier Medvedev beschuldigd van machtsmisbruik en zelfverrijking met overheidsgeld.

Wet opgerekt

Volgens Navalny zijn de fraudeprocessen tegen hem, het zijn er meerdere, politiek gemotiveerd. Het mensenrechtenhof in Straatsburg is van oordeel dat de Russische rechters de wet hebben opgerekt om Navalny veroordeeld te krijgen. "Ik ben blij dat het recht zijn loop krijgt", schreef Navalny op zijn website na de uitspraak van het Europese hof.

Het Europese hof heeft al eerder een veroordeling van Navalny van tafel geveegd. Begin 2016 constateerde Straatsburg al dat hij onterecht was veroordeeld voor fraude met een bosbedrijf in Kirov (de Kirovles-zaak ). Navalny zit al voor de derde keer dit jaar in de gevangenis, nu omdat hij aanhangers had opgeroepen de straat op te gaan en een demonstratieverbod te negeren.