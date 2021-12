Overstromingen in Limburg en buurlanden op één na duurste natuurramp van 2021

De overstromingen van afgelopen zomer in Limburg, België en Duitsland waren de op één na duurste natuurramp ter wereld van dit jaar. Dat heeft de Britse hulporganisatie Christian Aid berekend. De schade in de drie landen bedroeg 38 miljard euro. De 'duurste' ramp werd veroorzaakt door orkaan Ida in de VS, met een kostenpost van bijna 60 miljard euro.

Half juli viel lokaal extreem veel regen in met name Wallonië en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Door overstromingen kwamen in Duitsland 196 mensen en in België 42 mensen om het leven. De wederopbouw in de zwaarst getroffen gebieden is nog altijd in volle gang.

In Limburg traden beken en rivieren buiten hun oever, waardoor onder meer het centrum van Valkenburg onder water kwam te staan. De schade werd in augustus geschat op 1,8 miljard euro. Volgens de provincie is zo'n 1,2 miljard euro nodig om overstromingen in de toekomst te voorkomen.

Bekijk in deze video een terugblik op de schade na de overstromingen in Limburg, Duitsland en België: