Overheidsfonds voor waterschade sluit, omzetverlies blijft onvergoed

Omdat overstromingen door hevige regenval in de toekomst vaker kunnen voorkomen als gevolg van de klimaatverandering, is het Verbond in gesprek met de overheid. Verzekeraars maken zich al langere tijd zorgen en daarom stelt het verbond onder andere voor om klimaatgerelateerde risico's beter te verdelen en verzekerbaar te maken.

En om de verzekeringspremies in toom te houden, moeten verzekeraars mensen helpen om te waarschuwen wanneer extreem weer op komst is, zodat zij maatregelen kunnen treffen. "Maar", zegt het Verbond van Verzekeraars, "we moeten zo langzamerhand ook gaan kijken waar en hoe we nog (kunnen) bouwen."