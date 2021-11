Vier maanden na de ramp: huis nog onbewoonbaar en geen cent van de verzekeraar

De burgemeester bezoekt met Nieuwsuur de 89-jarige Tilla van Vliet terwijl ze naast haar elektrische kacheltje zit. Haar woning in het centrum van Valkenburg is helemaal gestript, de vloer in de woonkamer ligt nog open en drogers staan er te loeien. Toch blijft ze positief:

Veel middenstanders blijken een zogeheten beurspolis te hebben. Een polis waarbij meerdere grote verzekeraars het risico via de beurs hebben gedekt, maar ook in hun kleine lettertjes hebben opgenomen dat overstromingsschade niet is gedekt. "Schande dat dit soort producten in ons land verkocht mogen worden. Ze vergoeden alleen schade ten gevolge van extreme regenbuien, maar zien de gebeurtenissen in juli als een overstroming. En als je verhaal wilt halen, geeft niemand thuis", aldus Prevoo.

Vier maanden na de overstroming in Valkenburg aan de Geul kunnen zeker 500 gezinnen nog steeds hun huis niet in. "Van de buitenkant lijkt alles weer redelijk normaal, het water is weg. Maar de ellende is achtergebleven, zowel materieel als mentaal", zegt burgemeester Daan Prevoo tegen Nieuwsuur.

Een jaar dicht

De gebouwen van zorginstelling Adelante in Valkenburg liepen ook onder in de nacht van 14 op 15 juli. Zeker 450 kinderen met een lichamelijke beperking konden er van de ene op de andere dag niet meer naar school. "We hebben voor zeker tien miljoen euro aan schade: de wanden zijn kapot, 8000 vierkante meter aan linoleumvloer moet vervangen, evenals de complete verwarmingsinstallatie. Ook wij hadden zo'n beurspolis, die vooralsnog niets uitkeert", zegt bestuurder Henri Plagge. Pas in de zomer van volgend jaar hoopt Adelante de gebouwen in Valkenburg weer in gebruik te kunnen nemen.

Overheid gaat uit van wantrouwen

Direct na de overstroming kwam de ene na de andere hoogwaardigheidsbekleder Valkenburg bezoeken. Met de belofte dat er bij de wederopbouw snel en adequaat zou worden geholpen. Zo zou er via de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen geld beschikbaar komen voor onverzekerde of onverzekerbare schade bij bedrijven en particulieren. "We zijn nu meer dan vier maanden verder, en er is nog geen cent uitgekeerd", briest Prevoo. "De overheid gaat hierbij uit van wantrouwen, in plaats van vertrouwen. Zo bang zijn ze dat er misbruik van wordt gemaakt. Ik roep de Tweede Kamer en het kabinet op om de inwoners van Valkenburg te vertrouwen en snel geld uit te keren".

Uiteindelijk komt Valkenburg de ramp te boven, zegt Prevoo. " Maar we zijn echt nog jaren bezig, voordat we echt hersteld zijn".