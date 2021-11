Complexe schade, schaarste en covid bemoeilijken afhandeling watersnood

Verzekeraars hebben tot nu toe zo'n 70 procent van de schademeldingen van particulieren afgehandeld na de watersnood in Limburg en Brabant van afgelopen juli. Van de schade bij bedrijven is zo'n 50 procent afgehandeld. De totale verzekerde schade schat het Verbond van Verzekeraars op zo'n 160 tot 250 miljoen euro.

"Grote, complexe waterschades, de invloed van covid-19 en schaarste in de bouwbranche zorgen voor een langer afhandelproces", aldus het Verbond van Verzekeraars. In totaal kregen verzekeraars rond de 25.000 schademeldingen. Bij het overgrote deel gaat het om particuliere schades aan woningen en voertuigen (zo'n 22.300). Bij een kleiner deel (zo'n 2500) gaat het om zakelijke schades.

'Maanden droogtijd'

"Gedupeerden willen begrijpelijkerwijs graag zo snel mogelijk weer terug naar huis of een doorstart maken met hun bedrijf", zegt directeur Richard Weurding van het verbond over de nog niet afgehandelde meldingen. "Het vervelende aan grote waterschades is dat de droogtijd maanden in beslag neemt." Een schade is volgens de brancheorganisatie pas 100 procent afgehandeld wanneer het hele proces van drogen en herstel is doorlopen.

Tibert Lagarde van MKB-Limburg hoort van bedrijven verschillende verhalen over de afhandeling van de schade. "Er zijn bedrijven met positieve verhalen over goede tussenpersonen die meedenken en ervoor zorgen dat ze weer snel geld in handen hebben om hun zaak weer up and running te krijgen. En er zijn ook verhalen over tussenpersonen die meer als een soort politieagent optreden, met wie bedrijven voortdurend in discussie moeten. Maar over het algemeen duurt het hele proces wel lang."

Steun overheid

Bedrijven en particulieren kunnen niet alleen bij verzekeraars aankloppen, maar ook bij de overheid voor een tegemoetkoming. Het kabinet heeft daarvoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking gesteld. Het gaat dan wel om schade die je niet zelf had kunnen verzekeren. Want die Wts is een vangnet voor schade die "niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is".

Particulieren kunnen via de regeling tot 90 procent van onverzekerbare schade aan de woning en inboedel terugkrijgen. Bedrijven krijgen over de eerste 6014 euro aan schade niks vergoed van de overheid. Van het bedrag tussen die 6014 en 17.183 euro wordt 65 procent vergoed en schade boven dat bedrag wordt volledig vergoed.

Bij de overheid zijn tot nu toe zo'n 1700 schademeldingen binnengekomen en daarvan zijn er zo'n 1000 getaxeerd. RVO, de rijksdienst die de regeling uitvoert, is volgens een woordvoerder eind oktober begonnen met het uitkeren van geld. Tot nu toe gaat het om enkele duizenden euro's.