Wetenschappers: extreme hitte VS en Canada vrijwel zeker door klimaatverandering

Dat zulke hoge temperaturen voorkwamen op deze hoge breedtegraad (50 ° N), is volgens de wetenschappers een "krachtige waarschuwing": dit soort extreme waarden, "ver buiten het temperatuurbereik dat momenteel wordt verwacht", kunnen kennelijk voorkomen in gebieden die net zo noordelijk liggen. Bijvoorbeeld in de VS, Duitsland, Nederland, China of Japan.

"Bij het KNMI waren we twee jaar geleden geschokt dat er een hitterecord gebroken werd met 1,8 graad. Maar het Canadese record werd verpulverd met ruim twee keer zoveel", aldus Van Oldenborgh. "We zullen echt verder moeten onderzoeken wat dit betekent."

Hittegolf dodelijkste natuurramp

De groep wetenschappers heeft dag en nacht doorgewerkt om snel met resultaten te kunnen komen. In de klimaatwetenschap is dit soort onderzoek, waarbij wordt bekeken of extreme weersgebeurtenissen worden veroorzaakt door klimaatverandering, nog tamelijk nieuw. Er is in de wereld wel steeds meer belangstelling voor, zegt directeur Maarten van Aalst van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis, ook betrokken bij het onderzoek.

"Bij weersextremen krijgen we voortdurend vragen: komt dit door klimaatverandering? Gaan we dit vaker krijgen en wat zijn de gevolgen?". Volgens Van Aalst waren in zowel 2019 als in 2020 hittegolven de dodelijkste rampen ter wereld, met duizenden doden. In totaal gaat het vermoedelijk zelfs om honderdduizenden doden per jaar. Het Rode Kruis is bezorgd omdat hitte steeds vaker voorkomt in gebieden die daar niet goed op zijn voorbereid.