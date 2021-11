Oorlogstrom roffelt in Polen, migratiecrisis overschaduwt andere problemen

De andere problemen in Polen worden compleet overschaduwd door het conflict met Wit-Rusland. Oppositie voeren is daardoor lastig: ook de politieke tegenpolen van PiS zijn fel gekant tegen Loekasjenko en zijn zogeheten hybride aanvallen. Toch klinkt er wel kritiek vanuit de oppositie, ziet historica Gusc: "Ze eisen dat journalisten in het gebied worden toegelaten en de linkse partij roept op tot het opnemen van meer migranten."

Het leed van de migranten krijgt nauwelijks aandacht in de regeringsgetrouwe media, ziet Gusc. "De angst voor migranten wordt juist aangewakkerd. Het narratief is hetzelfde als tijdens de vluchtelingencrisis van 2015: zij zijn gevaarlijk en brengen ziektes met zich mee. Op dit moment is een meerderheid van de Polen tegen het opnemen van vluchtelingen."

Kleine lokale hulpacties zijn er wel, zoals een oude dame die 10 liter soep voor migranten bereidde, maar dat haalt de publieke omroep niet, zegt Bos-Karczewska.