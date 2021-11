Polen massaal op de been tegen abortuswet na dood zwangere vrouw

In Poolse steden zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de strenge abortuswet in het land. Die is sinds januari van kracht, maar de onvrede erover manifesteerde zich gisteren opnieuw nadat bekend was geworden dat een zwangere vrouw van 30 in een ziekenhuis was overleden.

De vrouw overleed al in september. Ze was 22 weken zwanger en uit scans was al duidelijk geworden dat de foetus ernstige afwijkingen had. Artsen weigerden echter een abortus omdat er nog wel een hartslag hoorbaar was. Toen in het ziekenhuis een nieuwe scan uitwees dat het kindje dood was werd besloten tot een keizersnede. maar op weg naar de operatiekamer kreeg de moeder een hartaanval en overleed.

Polen lieten gisteren massaal hun stem horen met de slogan 'Niet één meer', verwijzend naar de dood van de vrouw. 'Haar hart klopte ook', stond er verder op spandoeken die de betogers meedroegen. Ze begonnen hun protest bij het Constitutioneel Hof, dat vorig jaar oordeelde dat het aborteren van een foetus vanwege een afwijking in strijd is met de grondwet. Daarna liepen ze naar het ministerie van Volksgezondheid. Onder de betogers was ook de voormalige voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, die nu de oppositieleider is in Polen.

Het katholieke Polen heeft sinds dit jaar een van de strengste abortuswetten van Europa. Abortus is alleen nog mogelijk als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of als het leven van de vrouw in gevaar is. Voor die tijd kon een zwangerschap ook nog worden afgebroken als de foetus ernstige afwijkingen heeft, maar daar zette het Constitutioneel Hof dus een streep door.

De conservatieve Poolse PiS-regering zegt dat de vrouw niet is overleden vanwege de abortuswet in het land; de artsen zouden fouten hebben gemaakt. De Poolse minister van Volksgezondheid kondigde aan dat er duidelijkere richtlijnen komen om duidelijk te maken dat een abortus in dit soort gevallen wel legaal is.