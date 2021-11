Meer coronamaatregelen of niet? Hier worstelt het kabinet mee

Minister Grapperhaus van Justitie, die ook nauw betrokken is bij de coronabesluitvorming, zei vandaag "goed geluisterd" te hebben naar de zorgen. "Die hebben we ook doorgeleid naar het OMT zodat we daar advies over krijgen." Wat het kabinet gaat doen hangt grotendeels af van het advies van dat Outbreak Management Team. Dat adviesorgaan, waar ook het RIVM in zit, komt vandaag bijeen over de vraag wat zinnig is om te doen en wat niet.

Omdat het vorige maatregelenpakket kortgeleden is ingegaan, kan het OMT de effecten nog niet meewegen. Dus tellen dit keer gedragsonderzoek en reisbewegingen sterk mee. Een van de onderzoeken naar ons gedrag loopt tot en met vandaag en bevat vragen als "Houdt u 1,5 meter afstand? Blijft u thuis bij klachten? Laat u zich testen?"

'Heel ingrijpend'

Het kabinet hoopt signalen te zien dat mensen hun gedrag de afgelopen tijd hebben veranderd, bijvoorbeeld door minder te reizen binnen Nederland of beter afstand te houden. Dat soort gedragsveranderingen leiden tot minder contact tussen mensen en dus minder besmettingen.

Waar alle overwegingen toe gaan leiden en dus welke kant het opgaat qua maatregelen, wilde De Jonge vandaag niet zeggen. Maar hij herhaalde nog maar eens dat "beperkende maatregelen heel ingrijpend zijn in het leven van mensen". "Dus we moeten heel goed wegen wat proportioneel is."