OMT buigt zich op verzoek van kabinet over vuurwerkverbod

Het kabinet heeft het OMT gevraagd of het in verband met corona nodig is om dit jaar weer een vuurwerkverbod af te kondigen. Het wil dat weten, omdat mensen die gewond raken een extra druk voor de zorg kunnen betekenen, melden bronnen in Den Haag.

Het Outbreak Management Team komt vandaag bijeen om zich te buigen over een advies aan het kabinet over extra maatregelen. Morgen is er overleg tussen onder anderen RIVM-directeur Van Dissel en de meest betrokken bewindspersonen. Naar verwachting geven premier Rutte en minister De Jonge dan vrijdagavond weer een persconferentie.

Minder ongelukken

Vorige week dinsdag was er ook een persconferentie. De maatregelen die toen werden aangekondigd, zoals het dragen van een mondkapje in winkels, zijn afgelopen zaterdag ingegaan.

Vorig jaar gold er ook een vuurwerkverbod. Toen waren ook evenementen verboden. Burgemeester Bruls van Nijmegen, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad, zei dat dit goed was geweest, omdat er veel minder ongelukken waren. Hij riep het kabinet op om dit jaar ook een vuurwerkverbod in te stellen.