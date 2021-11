Aantal positieve testen stijgt met 45 procent, 10-14-jarigen scoren hoogst

De afgelopen week zijn er bijna 77.000 positieve testen bij het RIVM gemeld, een stijging van 45 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het aantal afgenomen testen steeg in een vergelijkbaar tempo, naar 418.000 in een week tijd.

17,2 procent van die testen viel positief uit; een percentage dat vergelijkbaar is met dat van vorige week. De GGD meldde vandaag een "explosieve toename" van het aantal afspraken in de teststraten.

De stijging van het aantal positieve testen is te zien in alle leeftijdsgroepen. De groep met de meeste besmettingen is momenteel de 10- tot 14-jarigen. De groepen boven de 45 jaar zitten op het landelijk gemiddelde of eronder, terwijl de leeftijdsgroepen daaronder juist een bovengemiddeld hoge besmettingsgraad laten zien.