Limburgse ziekenhuizen kunnen geen nieuwe coronapatiënten aan: 'Hele systeem loopt vast'

Gisteren werd al bekend dat het Zuyderland Ziekenhuis, met vestigingen in Heerlen en Sittard, geen nieuwe coronapatiënten meer kan opvangen. Zij worden noodgedwongen naar andere ziekenhuizen buiten Limburg gestuurd.

In Limburg ligt het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners gemiddeld genomen hoger dan in de rest van het land. Gisteren werden in Limburg 1144 nieuwe besmettingen gemeld. Tegelijkertijd ligt met name in het zuiden van Limburg de vaccinatiegraad relatief laag.

Geen 11e van de 11e

Donderdag, 11 november, is officiële aftrap van het carnavalsseizoen. Vanwege de vele coronabesmettingen zijn de festiviteiten in veel steden en dorpen al afgelast.

In de veiligheidsregio Limburg-Noord hebben de burgemeesters besloten alle grote evenementen rond de carnavalsstart af te gelasten. In de regio Limburg-Zuid werd daar niet toe besloten, maar onder meer Heerlen, Kerkrade en Brunssum hebben hun evenement geannuleerd. In Maastricht gaat de opening wel door, maar wel met beperkt publiek.

Zuyderland-bestuurder David Jongen zegt dat er stevige maatregelen nodig zijn om het aantal contactmoment te verminderen. "Het afzeggen van evenementen is niet genoeg. Er zijn lockdownachtige maatregelen nodig." Hij hoopt dat het demissionaire kabinet hiertoe zal besluiten.