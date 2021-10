Meeste mensen zijn gevaccineerd, toch nemen ziekenhuisopnames toe: hoe kan dat?

Bruijning hoopt vooral dat nog meer mensen zich zullen laten vaccineren. "Als je niet in het ziekenhuis wil belanden en niet verantwoordelijk wil zijn voor nieuwe maatregelen, laat je dan alsjeblieft vaccineren. Aan iedere keuze zitten onzekerheden, maar vaccineren is de beste oplossing. Hoe krijgen we die boodschap nog beter bij de 14 procent die zich niet laat vaccineren, daar moeten we vol op inzetten. Als we voldoende mensen kunnen overtuigen, komen we deze winter wel door."

Ze houdt er ook rekening mee dat ook zonder maatregelen de groei nog tijdelijk kan gaan stagneren. "Wat we wel eerder hebben gezien is dat veel ophef over de cijfers mensen ook weer voorzichtiger maakt. Misschien dat dit dus al helpt."