Nieuwe noodkreet uit ziekenhuizen, is te volle IC te voorkomen?

Volgens Kuipers wordt ook gekeken naar andere behandelmethodes. Een project moet uitwijzen of met algoritmes en een andere manier van monitoren eerder kan worden voorspeld van welke patiënten de toestand kan verslechteren. Als je dan eerder kunt ingrijpen, is later mogelijk minder intensieve zorg nodig, zegt Kuipers. Veel meer zit er nu volgens hem niet in. "Je kunt niet zomaar met hetzelfde personeel eenvoudig zeggen: doe maar zoveel IC-bedden erbij."

Lukt het dan niet om extra IC-verpleegkundigen op te leiden? Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal studenten wel toegenomen, maar dat is niet genoeg omdat veel IC'ers vertrekken. Omscholing van verpleegkundigen uit andere zorgsectoren duurt achttien maanden, dus is voor de korte termijn ook geen oplossing.

2. Coronamaatregelen aanscherpen

Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel zijn harde maatregelen zoals winkel- en schoolsluitingen deze winter niet reëel. Door de vaccinaties zit Nederland in een "principieel andere situatie dan vorig jaar", zei hij afgelopen week in het AD.

De ziekenhuisbestuurders die nu aan de bel trekken, denken daar dus anders over. Rijnstate-topman Van Harten deed in Trouw een paar suggesties: "Ik hoor mensen over mondkapjes, op meer plekken en strenger de QR-code controleren of sneller overgaan tot een derde vaccinatie, te beginnen bij het ziekenhuispersoneel."

3. Vaccinatiegraad verhogen

De coronacijfers laten zien dat vaccinaties het belangrijkste wapen zijn tegen corona, zei Aura Timen van het RIVM eerder deze week. "Het aantal coronagevallen loopt op, maar de stijging in de zorg loopt achter op het aantal besmettingen. Dat betekent dat de bescherming van gevaccineerde personen zijn werk doet."

Toch blijft de vaccinatiegraad in bepaalde groepen beperkt, zoals bij jongeren, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en strenggelovige christenen. Ze hebben vaak religieuze of principiële bezwaren tegen het coronavaccin.