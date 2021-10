Aantal positieve tests blijft stijgen, maar RIVM niet erg ongerust

Het aantal afgenomen tests steeg ook, maar het aantal positieve tests steeg harder. Dat duidt erop dat het virus zich waarschijnlijk weer breder verspreidt.

"Een stijging is nooit geruststellend, maar het is wel een stijging die we hadden verwacht", zegt Aura Timen van het RIVM. "We zien aan de ene kant dat we in de herfst zitten, en dat zijn maanden die in het voordeel werken van luchtwegvirussen. En we hebben versoepelingen gehad. Die hebben geleid tot meer contacten tussen mensen. Dat was te verwachten."

Extra maatregelen niet nodig

Timen ziet geen reden om in sommige gebieden waar het aantal besmettingen hoog is aanvullende maatregelen te nemen. In alle regio's en in alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen, maar in de regio's IJsselland, Zuid-Holland-Zuid, Gelderland-Midden en Limburg-Noord is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners het grootst.

"Dat zijn deels regio's in de zogenoemde Biblebelt, waar de vaccinatiegraad veel lager is dan de rest van het land", zegt Timen, die benadrukt "hoe belangrijk het is dat de vaccinatiegraad overal omhoog gaat".

"Vaccinatie beschermt uitstekend tegen opname in het ziekenhuis", zegt ze. "Het aantal coronagevallen loopt op, maar de stijging in de zorg loopt achter op het aantal besmettingen. Dat betekent dat de bescherming van gevaccineerde personen zijn werk doet."