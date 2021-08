Van massa naar maatwerk: deze groepen blijven achter bij vaccineren

Ongedocumenteerden

Hoeveel mensen niet in de Basisregistratie Personen staan is onduidelijk, dus hoeveel mensen uit deze groep zich niet laat vaccineren is moeilijk in te schatten. Toch is alles erop gericht om ook hen te vaccineren, zegt het ministerie. Zo kunnen ongedocumenteerde mensen in Nederland zich laten vaccineren zonder zich te hoeven legitimeren.

Deze mensen worden geïnformeerd via sleutelfiguren in wijken en gemeenschappen en verschillende Whatsappgroepen. Ook is er door de overheid voorlichtingsmateriaal ontwikkeld in diverse talen.