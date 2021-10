Drie op de vier in ziekenhuis opgenomen coronapatiënten zijn ongevaccineerd

Drie op de vier coronapatiënten die tussen 1 september en 3 oktober werden opgenomen in het ziekenhuis waren ongevaccineerd, blijkt uit cijfers van het RIVM. Bij coronapatiënten op de intensive care was dat aantal nog groter, namelijk vier op de vijf. De kans om als volledig gevaccineerde op de IC terecht te komen is 33 keer kleiner dan als niet-gevaccineerd persoon.

Op dit moment is ruim 80 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder gevaccineerd. Het RIVM meldt dat volledige coronavaccinatie nog altijd voor 95 procent beschermt tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen opname op de IC.

Ook bij ouderen, die in het vaccinatiebeleid van de overheid als eersten aan de beurt waren, is nog niet vastgesteld dat een vaccinatie minder effectief wordt in het voorkomen van ziekenhuisopnames, meldde het instituut dinsdag.

Vaccinatiegraad

In eerdere cijfers van de covid-ziekenhuisopnames tussen april en de derde week van augustus, sprak het RIVM nog van 88 procent van alle opgenomen coronapatiënten dat niet gevaccineerd was. Nu is dat 73 procent. Dat het percentage ongevaccineerden in ziekenhuizen toen hoger lag, komt volgens het RIVM voornamelijk doordat aan het begin van deze periode relatief weinig mensen waren ingeënt.