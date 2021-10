OMT: prognose virusverspreiding in herfst- en wintermaanden ongunstiger dan verwacht

De prognoses voor de ontwikkeling van corona in de herfst- en wintermaanden zijn ongunstiger dan eerder werd aangenomen, schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in een vandaag gepubliceerd advies. Daarom is het niet verstandig om op korte termijn verdere versoepelingen door te voeren, stelt het OMT.

"Er is een grotere mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en IC-opnames niet uitgesloten is", schrijven de wetenschappers in hun advies.

Het OMT meldt dat na de laatste versoepeling van de coronamaatregelen op 25 september het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames binnen twee weken opliep. Daarom wordt in het advies gewaarschuwd tegen nieuwe versoepelingen.

Het OMT komt op 29 oktober opnieuw bijeen, kort voor het kabinet een nieuw besluit neemt over de coronamaatregelen.

Het RIVM liet eerder vandaag bij publicatie van de weekcijfers weten een 'najaarsstijging' te zien in het aantal coronabesmettingen. Het besmettingscijfer steeg de afgelopen week met 48 procent. In een week tijd waren er 17.832 nieuwe positieve tests, tegen 12.016 een week eerder.

IC-patiënten

Als de huidige coronamaatregelen in stand blijven, verwacht het RIVM dat in januari maximaal 180 coronapatiënten op de IC-afdeling liggen "met een uitloop naar maximaal 400". Bij een verdere versoepeling van de maatregelen en dus toename van contacten kan dat oplopen tot maximaal 500 met een uitloop naar maximaal 800 coronapatiënten op de IC. Op dit moment liggen er 138 mensen op de IC.