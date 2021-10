Nationale Griepprikdag dit jaar extra belangrijk, 'zorg piept en kraakt'

Virologen rekenen deze herfst en winter op een stevige griepepidemie nu er tal van coronamaatregelen zijn versoepeld of geschrapt. Die verwachting maakt de Nationale Griepprikdag van vandaag extra belangrijk.

In oktober en november krijgen ongeveer vier miljoen mensen een griepprik aangeboden. Het gaat daarbij vooral om ouderen, mensen met bepaalde aandoeningen en veel zorgmedewerkers.

De Influenza Stichting organiseert de Griepprikdag in de hoop dat de vaccinatiegraad stijgt. De graad onder risicogroepen is de afgelopen jaren gestegen, maar ligt nog ver onder de 75 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie wenst.

Het ontlasten van de zorg via griepprikken speelt dit jaar een extra belangrijke rol, zei demissionair staatssecretaris Blokhuis in het NOS Radio 1 Journaal. "Je ziet dat er nog steeds zo veel mensen per dag zijn geraakt door corona. De cijfers dalen eigenlijk nauwelijks, dus de zorg piept en kraakt."

De griep kan steviger toeslaan, omdat een aantal coronamaatregelen, waaronder de afstandsregel, is versoepeld. Daarnaast hebben minder mensen weerstand opgebouwd, omdat influenza anderhalf jaar lang bijna helemaal weg was. Daardoor heeft onze immuniteit geen boost gehad, zei viroloog Menno de Jong van Amsterdam UMC eerder.

Kinderen ook inenten?

Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Maarten Postma zou het inenten van kinderen tegen de griep ook kunnen helpen om de zorg te ontlasten, zei hij in De Telegraaf. "De kinderen besmetten geen ouderen en zo wordt het aantal ziekenhuisopnames beperkt", legde Postma uit, die ook in de Engelse Gezondheidsraad zit.

In Engeland worden kinderen nu massaal ingeënt tegen de griep en is er al zeven jaar een speciaal kindergriepvaccin.

De Gezondheidsraad in Nederland zei in een advies vorige maand het geen aanleiding te zien om gezonde kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar een vaccinatie tegen griep aan te bieden. De ziektelast bij hen is relatief laag.

Naar aanleiding van het pleidooi in De Telegraaf gaat Blokhuis kijken of het nodig is om nogmaals advies te vragen aan de Gezondheidsraad. Hij benadrukte dat het advies nog vrij recent is, maar dat tegelijkertijd "de wereld snel verandert".

De voorzitter van de Influenza Stichting, Ted van Essen, vindt dat het inenten van kinderen in ieder geval overwogen moet worden. "In sommige landen doen ze dat wel, en dat heeft echt resultaat." Dat kan ook met een levend griepvaccin dat in de neus gespoten wordt, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan hoeven kinderen geen prik te hebben, dus dat is een stuk plezieriger."