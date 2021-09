Griep heeft deze herfst wat in te halen en slaat misschien heviger toe dan normaal

De griep bleef weg door de coronamaatregelen, legt Kroes uit. Afstand houden en drukte vermijden werkten zelfs nog beter tegen de griep dan tegen het coronavirus, omdat dat een "verradelijker" virus is. "Covid is al besmettelijk voordat je je ziek voelt dus je besmet anderen voor je het in de gaten hebt. Bovendien had niemand er nog immuniteit tegen."

Hoe te voorkomen

Maar hoe zorg je ervoor dat je niet geveld wordt door griep deze winter, nu er minder coronamaatregelen zijn? Volgens Kroes geeft bijvoorbeeld wat extra fruit eten helaas geen weerstand. "Gezond leven zorgt ervoor dat je misschien minder ziek wordt, maar het voorkomt niet dat je influenza krijgt. Alleen specifieke afweer helpt tegen griep, doordat je het al gehad hebt of gevaccineerd bent."

Het succes van de coronamaatregelen om griep tegen te gaan, roept de vraag op of de maatregelen kunnen blijven om een influenza-epidemie te voorkomen. Volgens Kroes is daar nooit aan gedacht, hoe logisch het misschien ook lijkt. "Virologen heeft het altijd wel wat verbaasd dat we zo weinig doen om influenza te voorkomen, daar gaan immers ook mensen aan dood. We houden zelfs midden in de winter, dé grieptijd, een volksfeest dat zich vooral binnen afspeelt: carnaval."

Het is daarom volgens Kroeg een goed idee om bewuster om te gaan met de griep. "Door bijvoorbeeld meer hygiëne te betrachten en je bij enige ziekte niet onder de mensen begeven."

Herfstgriep

Het valt niet te voorspellen wanneer de griep toeslaat en of het inderdaad heviger zal zijn, zegt viroloog De Jong. "Doordat de griep nooit eerder weg was, weten we niet hoeveel impact het op de immuniteit heeft."

Normaal circuleert griep vooral in januari en februari, maar dat zou dit jaar eerder kunnen zijn, bijvoorbeeld al in de herfst. "Deze zomer hadden we immers ook opeens een kleine epidemie van het RS-virus onder kinderen. Heel gek, want dat zie je normaal alleen in de winter. Ook dat komt waarschijnlijk doordat de bevolking minder immuniteit heeft opgebouwd."