RIVM: aantal positieve tests stijgt met 50 procent in week tijd

Volgens het RIVM "lijkt de toename van het aantal positieve coronatesten samen te hangen met de versoepelingen van ruim vier weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect". Daarmee bedoelt het instituut dat in de herfst mensen meer binnen leven, dichter op elkaar en met minder ventilatie dan buiten.

Daarbij moet worden bedacht dat uit onderzoek van onder meer I&O Research blijkt dat met name ongevaccineerde mensen zich vaak niet laten testen, ook niet bij ziekte. Dat betekent dat de huidige cijfers waarschijnlijk een onderschatting zijn van het werkelijke aantal Nederlanders met een infectie.

62 procent meer opnames in ziekenhuizen

Een nog betere indicatie van de stand van zaken geven daarom de ziekenhuiscijfers. Ook die vertonen een stijgende lijn: op dit moment liggen er 849 covidpatiënten in een ziekenhuis, van wie 192 op een IC-afdeling. Dat zijn stijgingen van respectievelijk 38 en 26 procent vergeleken met de week ervoor.

De opnames op de verpleegafdelingen namen de afgelopen dagen met 62 procent toe, terwijl de opnames op de IC's met 24 procent omhoog gingen.

Het RIVM beklemtoont dat het aantal mensen dat de afgelopen drie weken met covid werd opgenomen op de intensive care nog altijd ongeveer de helft lager was dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij spelen de vaccinaties een cruciale rol: "Die beschermt voor 95 procent tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen een opname op de intensive care." Daar staat tegenover dat de IC's momenteel minder capaciteit hebben dan in 2020, onder meer vanwege personeelsuitval en in te halen zorg.