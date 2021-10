De Jonge wil maatregelen om ongevaccineerden te 'beschermen' tegen IC-opname

Minister De Jonge sluit niet uit dat er speciale maatregelen komen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Hij benadrukte vanmorgen na een corona-overleg dat het dan niet gaat om maatregelen tégen ongevaccineerden. "Het tegendeel is waar. Het is juist ter bescherming van de mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal toegankelijk blijft."

Over welke extra maatregelen er op dit moment wordt nagedacht, wil De Jonge niet zeggen. Mogelijkheden zouden kunnen zijn: een coronapas op het werk, zoals bijvoorbeeld in Italië geldt, of het corona-toegangsbewijs alleen nog mogelijk te maken voor gevaccineerden en mensen die recent corona hebben gehad, zoals in Duitsland.

Of die opties op tafel liggen, wil de coronaminister niet zeggen. "Want als je er een ding uitpikt, gaat het alleen nog daarover." Hij wijst erop dat er eind deze week een nieuw advies komt van het Outbreak Management Team (OMT) en dat het kabinet vrijdag en dinsdag nog bij elkaar komt om de knoop door te hakken over eventuele extra maatregelen, nu de druk op de ziekenhuizen weer toeneemt. Dinsdag geven De Jonge en demissionair premier Rutte een corona-persconferentie.

'Dilemma'

Het is een dilemma, zegt hij: in de samenleving is het overgrote deel van de mensen gevaccineerd, terwijl de situatie in de ziekenhuizen andersom is. "Het overgrote deel van de coronapatiënten daar is niet gevaccineerd. Als je dat weet, moet je je daar ook toe verhouden. De maatregelen moeten dan gericht zijn op de groep die je bescherming wilt bieden."

Nieuwsuur sprak met mensen die zich niet lieten vaccineren, en nu dus door het leven gaan zonder zo'n coronapas.