Van ziekenhuisbed naar verpleeghuis: 'Lastig, het is razend druk in Limburg'

Ziekenhuizen in Limburg sloegen gisteren alarm vanwege het snel toegenomen aantal coronapatiënten. Maar niet alleen de ziekenhuisbedden liggen vol, liet Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg kort daarop vallen: ook de thuiszorg en verpleeghuiszorg kampen met capaciteitsproblemen. En die beïnvloeden op hun beurt de ziekenhuiscapaciteit.

Volgens Kuipers is het probleem in Limburg tweeledig. Niet alleen is de instroom van coronapatiënten er hoger dan in andere regio's, ook de uitstroom loopt vertraging op, zei hij tegen de NOS. "Een deel van de patiënten moet eigenlijk uit het ziekenhuis naar een verpleeghuisbed, maar ook daaraan is in Limburg nu een tekort. Dat komt onder meer door een gebrek aan personeel."

Hierdoor kan het gebeuren dat coronapatiënten ziekenhuisbedden soms langer bezet houden dan strikt noodzakelijk is. Het gaat om mensen die niet meer 'ziek genoeg' zijn voor het ziekenhuis, maar nog wel aanvullende zorg nodig hebben en dus niet zomaar naar huis kunnen.

'Krijgen het simpelweg niet voor elkaar'

Tijdens de eerste coronagolf werden voor deze groep op verschillende locaties 'coronahotels' opgetuigd. Voor zulke covid-hotels zijn nu geen plannen meer, zegt Jack Jansen, bestuursvoorzitter van MeanderGroep, die vorig jaar betrokken was bij het zorghotel in Urmond. "We kunnen het personeel er simpelweg niet voor bij elkaar krijgen."

Zo transformeerde dit Van der Valk-hotel in het Zuid-Limburgse dorp Urmond vorig jaar in een coronacentrum: