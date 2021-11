Wereldwijd vijf miljoen coronadoden geteld, maar werkelijke aantal hoger

De allereerste officieel gemelde coronadode viel op 9 januari 2020 in Wuhan. Het onbekende virus leek zich toen nog tot China te beperken. De NOS sprak in de eerste berichten nog van 'een mysterieuze longziekte', waarbij de kans door onderzoekers als klein werd beschouwd dat het virus van mens op mens wordt overgedragen.

Maar het virus hield zich niet aan grenzen: eind januari doken de eerste infecties in Europa op, de eerste gerapporteerde coronadode in de EU werd op 15 februari in Frankrijk gemeld.

Pas op 27 februari werd in Nederland de eerste besmetting opgemerkt. In werkelijkheid hadden meerdere Nederlanders met carnaval al een infectie opgelopen, vermoedelijk besmet door mensen die kort daarvoor op vakantie in Oostenrijk en Noord-Italië waren geweest.

Mondiale brandhaarden

Afgaand op de officiële cijfers, eiste het virus aanvankelijk vooral in West-Europa, de VS en Iran veel levens. Later werden Brazilië (voorjaar 2021), India (mei-juni 2021) en Indonesië (juli-augustus) brandhaarden. Op dit moment slaat het virus vooral toe in Rusland en Oost-Europa.