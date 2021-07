'Miljoenen coronadoden in India, niet honderdduizenden'

In India zijn sinds het begin van de pandemie waarschijnlijk enkele miljoenen mensen overleden aan een coronabesmetting, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze schatten het aantal coronadoden op 3,4 tot 4,7 miljoen. Dat is tien keer meer dan waar nu van uit wordt gegaan. India heeft 1,3 miljard inwoners.

De onderzoekers hebben de oversterftecijfers bekeken. Ze telden veel meer doden dan er gemiddeld waren voordat de pandemie uitbrak. Van niet alle doden is de exacte doodsoorzaak vastgesteld.

De coronapandemie is de ergste humanitaire ramp die India sinds de onafhankelijkheid in 1947 is overkomen, zeggen de onderzoekers van het Center for Global Development.

Het dodental is de afgelopen maanden sterk opgelopen door de deltavariant van het virus, die afgelopen december voor het eerst in India werd vastgesteld. Die verspreidt zich sneller dan eerder ontdekte varianten.

Gebrekkige registratie van cijfers

Het officiële dodental in India is nu 415.000. Daarmee staat het land achter de Verenigde Staten (609.000 doden) en Brazilië (542.000 doden).

Maar het officiële dodental moet dus flink naar boven worden bijgesteld, zeggen de Amerikaanse onderzoekers. "Het zal waarschijnlijk in de enkele miljoenen liggen, niet in de honderdduizenden." De onderzoekers zeggen dat het moeilijk is om exacte aantallen te noemen, maar dat het duidelijk is dat het officiële dodental van 415.000 niet kan kloppen.

Er wordt al langer getwijfeld aan het dodental in India. Volgens internationale onderzoekers wordt er niet bewust verkeerde informatie naar buiten gebracht, maar zijn de cijfers niet volledig door gebrekkige registratiesystemen in de overbelaste Indiase gezondheidszorg.