Ouder dan 60 en niet gevaccineerd? Dan moet je thuisblijven in Moskou

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"De overheid heeft lang gedaan alsof het wel meeviel, zelfs vorig jaar zei de burgemeester van Moskou nog dat we het coronavirus hadden overwonnen. Daarna, en vermoedelijk mede daardoor, is het allemaal veel erger geworden. De overheid heeft duidelijk steken laten vallen en heeft niet goed gereageerd op de pandemie.

De overheid zegt nu dat dat komt omdat de mensen zich niet laten vaccineren. De vaccinatiegraad is hier erg laag. Dat is gek, want Rusland was het eerste land dat met een vaccin kwam. Dat werd gepresenteerd op het moment dat het onderzoek ernaar nog niet eens was afgerond. Daarna is de animo onder de bevolking laag gebleven. Daar zou Rusland wat aan kunnen doen door andere vaccins toe te laten, maar die worden vooralsnog niet erkend en geregistreerd.

De informatievoorziening over het verloop van de pandemie is bedroevend, en dat terwijl de situatie in Rusland nu slechter is dan ooit sinds het begin van de pandemie, en op dit moment mogelijk slechter dan waar ook ter wereld."