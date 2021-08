Coronacijfers Wit-Rusland kunstmatig laag: 'Ik mag niet iedere dode registreren'

Behalve het aantal coronadoden wordt ook het aantal besmettingen kunstmatig laag gehouden, zegt de Wit-Russische Joelia. Zij werd vorig jaar dermate ziek - 40 graden koorts en kortademigheid - dat ze tot vijf maal toe een ambulance opbelde, maar vergeefs. "Ik werd geweigerd. Uiteindelijk werd een geneeskundestudent langsgestuurd, die mij wat medicijnen voorschreef."

Joelia werd steeds zieker en besloot twee dagen later zelf naar de polikliniek te gaan. Na aandringen werd een röntgenfoto gemaakt, waarop bleek dat er iets mis was met haar longen. "Ik kon me eindelijk laten testen op corona, maar toen ik een week later terugkwam, waren ze de testuitslag 'kwijtgeraakt'."

Later die dag kreeg ze alsnog de uitslag: negatief. "De dokter schreef uiteindelijk op dat ik acute bronchitis had", aldus Joelia, die er geen snars van gelooft. De twintiger is inmiddels volledig hersteld.

Zuurstoftekort

Mocht Joelia's situatie zijn verslechterd, dan was het maar de vraag of ze volwaardige zorg zou hebben kunnen ontvangen. Volgens de arts met wie de NOS sprak, kampten ziekenhuizen lange tijd met tekorten, met name aan zuurstof. "23 van de 60 bedden op onze corona-afdeling hadden sowieso geen toegang tot zuurstof. Andere plekken waren afhankelijk van zuurstofcilinders, die snel leeg gingen."

Hoewel de middelen beperkt waren, probeerden zij en haar collega's de patiënten de beste zorg te bieden. "Soms ging het mis, maar over het algemeen wisten we onszelf te redden."

Zelfredzaamheid blijkt op meerdere vlakken het sleutelwoord in de Wit-Russische coronabestrijding. Vanwege het uitblijven van adequaat coronabeleid - Loekasjenko noemde de pandemie aanvankelijk 'massahysterie' - gingen burgers zelf op zoek naar betrouwbare informatie, onder meer via Telegramkanalen. "Via staatsmedia word je nauwelijks ingelicht; mensen informeren elkaar", aldus de arts.