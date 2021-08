Gevluchte Wit-Russen jaar na verkiezingen strijdbaar: 'We mogen niet opgeven'

Een van de gevluchte Wit-Russen is Jana Tsjernjavskaja. Ze stikt geconcentreerd de laatste naden van haar rood-wit-rode vlag vast met haar naaimachine. Het zijn de kleuren van de oppositie in Wit-Rusland. Ze kwam vorig jaar november aan in de Litouwse hoofdstad Vilnius, nadat ze meegedaan had aan de protesten tegen Loekasjenko.

"Ik heb een kind", zegt ze. "Ik ken de verhalen over kinderen die weggehaald worden bij hun ouders en in kindertehuizen gestopt worden. Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik in de gevangenis zou zitten en niets kon doen. Twee jaar lang, of vijf. Dat mijn kind zou moeten opgroeien zonder moeder. Mensen om me heen zeiden: je bent meer van nut in vrijheid dan in de gevangenis. En daarom ben ik weggegaan."

Tot vorig jaar kon ze helemaal niet naaien. Haar grootmoeder leerde haar hoe ze de vlag van de oppositie kon maken na het uitbreken van de protesten in augustus. Jana's oma is een icoon in Wit-Rusland. Iedereen daar kent Nina Baginskaja, die op haar 73ste onverschrokken de autoriteiten trotseerde.