Indonesië 'op rand van catastrofe' door deltavariant

In Indonesië lopen de besmettingen met de deltavariant van het coronavirus uit de hand. Volgens het Rode Kruis staat het land op de rand van een catastrofe. In de grote steden op Java lopen de ziekenhuizen en ook de begraafplaatsen snel vol, zegt correspondent Annemarie Kas.

In Rorotan, een district in het oosten van Jakarta, zijn continu graafmachines in de weer. Het stadsbestuur van de hoofdstad heeft van een paar velden in allerijl een begraafplaats gemaakt. Er mogen op de troosteloze plek maar drie personen tegelijk afscheid nemen bij het begraven van de coronadoden, maar weinig mensen trekken zich daar iets van aan, vertelt Kas in het NOS Radio 1 Journaal. Familieleden lopen achter de lijkwagens aan en soms worden wel twee of drie kisten tegelijk uitgeladen.

Donderdag vielen er, verspreid over heel Indonesië, volgens de officiële cijfers 504 coronadoden. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal hoger, vertelt Kas. Ook de besmettingscijfers lopen snel op. "Corona is hier nooit weggeweest, maar de aantallen die we nu zien, zo rond de 20.000 besmettingen per dag, zo hoog was het nooit tijdens de eerste golf."

Vooral op het dichtbevolkte Java lopen de cijfers op. In Jakarta, maar ook in steden als Yogyakarta, Bandung en Solo liggen veel ziekenhuizen vol.

Dat heeft alles te maken met de besmettelijkere deltavariant, en met de vele familiebezoeken tijdens het Suikerfeest eind mei. Maar ook met het beleid van president Widodo, die de waarschuwingen van virologen lange tijd negeerde. "Hij heeft lange tijd prioriteit aan de economie gegeven en zo lang mogelijk gewacht met maatregelen. Veel mensen zijn hier afhankelijk van de informele economie en die hebben dus geen inkomsten als ze thuis moeten blijven. De overheid kan die niet allemaal hulp geven", zegt Kas.