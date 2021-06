Hoe erg houdt de deltavariant ons in z'n greep? 'Hangt van de vaccinaties af'

Wel besmet, niet ziek

Een duidelijk voorbeeld hiervan is Israël. Ook hier is de deltavariant in opkomst en loopt het aantal besmettingen snel op. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht in binnenruimtes en buitenlandse toeristen zijn voorlopig niet welkom. Toch liggen in het hele land maar 21 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Volgens de Israëlische regering komt dat door de hoge vaccinatiegraad: 85 procent van de volwassenen is volledig gevaccineerd. "De verklaring hier is dat de gevaccineerden wel besmet raken, maar dat het vaccin helpt tegen het ontwikkelen van symptomen", zegt correspondent Ties Brock.

Het verklaart ook waarom in regio's met een lage vaccinatiegraad, zoals Azië, veel meer mensen door de deltavariant in het ziekenhuis belanden.

In Indonesië heeft minder dan 10 procent van de bevolking minimaal één prik gehad, en kunnen de ziekenhuizen de patiëntenstroom niet meer aan: