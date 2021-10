Wekdienst 23/10: Nieuwe repatriëringsvlucht uit Marokko • Verhoeven strijdt om wereldtitel

En dan nog even dit:

De EU-leiders hebben in Brussel afscheid genomen van de Duitse bondskanselier Merkel. Uit handen van EU-voorzitter Charles Michel kreeg ze een beeldje. Het is een artistieke impressie van het Europagebouw in Brussel, gemaakt door de Nederlandse Maxim Duterre, student aan de Design Academy in Eindhoven.

"Ik hoop dat het een mooi plekje krijgt in haar huis en dat het niet als paperweight wordt gebruikt", zegt hij tegen de NOS. "Ze krijgt zo veel dingen, maar ik hoop niet dat het in de kast of in een doos terechtkomt waar ze de prijzen bewaart die ze tijdens haar tijd als bondskanselier heeft gekregen."