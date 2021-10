NASA: eerste (nog onbemande) maanvlucht met nieuwe raket in februari

De raket moet in februari binnen 15 dagen worden gelanceerd. Als het in die periode niet lukt de raket te lanceren, is er twee weken later een nieuwe mogelijkheid. Na de lancering moet de Orion-capsule na 26 dagen weer terug zijn op aarde.

De aankondiging van NASA volgde een dag nadat het laatste onderdeel op de raket was geplaatst. In december zal het gevaarte naar het lanceerplatform op Cape Canaveral worden getransporteerd. In januari is er een repetitie van de lanceerprocedure gepland.

Op deze beelden is te zien hoe de Orion-capsule als laatste onderdeel op het SLS wordt gehesen: