Bezos vangt bot in strijd met Musk om NASA's maanlander

Blue Origin reageert teleurgesteld op het resultaat. Het bedrijf laat weten competitie in de ruimtevaart nog altijd als de beste strategie te zien.

Ook herhaalde een woordvoerder dat een aanbod dat Bezos afgelopen week deed nog steeds staat: de Amazon-top is bereid 2 miljard aan ontwikkelingskosten uit eigen zak te betalen en kostenoverschrijdingen op het project niet in rekening te zullen brengen.

Het Artemis-programma moet dit decennium nog voor het eerst sinds 1972 weer een Amerikaan op de maan zetten. SpaceX heeft een onbemande testvlucht met zijn capsule gepland staan voor later dit jaar. In 2023 is het de bedoeling astronauten een rondje rond de maan te laten vliegen.