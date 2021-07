Bezos probeert NASA te paaien met 2 miljard eigen geld voor ontwikkeling maanlander

Amazon-oprichter en miljardair Jeff Bezos (geschat vermogen: 209 miljard dollar) wil dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ook zijn bedrijf Blue Origin de opdracht gunt om een maanlander te bouwen. Hij stelt voor om de komende drie jaar maximaal 2 miljard dollar aan ontwikkelingskosten niet in rekening te brengen bij NASA, schrijft hij in een open brief aan de baas van de organisatie.

Bezos is het er niet mee eens dat concurrent SpaceX van medemiljardair Elon Musk het alleenrecht heeft verworven om het voertuig te bouwen waarmee de Amerikanen terug willen keren naar de maan.

Het is niet ongebruikelijk dat NASA voor dergelijke projecten contracten afsluit met meerdere fabrikanten. Een beperking van het budget door de Amerikaanse overheid noopte NASA te kiezen voor één leverancier. NASA kreeg dit jaar maar 850 miljoen dollar in plaats van de gevraagde 3,4 miljard.

Met het Artemis-programma stelt Amerika zich ten doel nog dit decennium opnieuw mensen op de maan te zetten. In 1972 gebeurde dat voor het laatst met het Apollo-ruimteprogramma.

Falcon en Dragon

De keuze viel mede vanwege de kosten op SpaceX. Het bedrijf van Musk rekent een prijs van 2,9 miljard dollar voor de ontwikkeling van een maanlander, Blue Origin vroeg ruim twee keer zo veel. Doorslaggevend was echter de ervaring van SpaceX met missies in een baan om de aarde, met de Falcon-raketten en Dragon-capsules. Die worden onder meer gebruikt om voorraad en bemanning naar het ISS te brengen.

Om het budgetargument te omzeilen stelt Bezos nu voor om in de komende drie jaar maximaal 2 miljard dollar voor eigen rekening te nemen. Volgens Bezos is concurrentie creëren van groot belang: "Concurrentie zal voorkomen dat één partij een doorslaggevende macht kan uitoefenen over NASA. Zonder concurrentie zal NASA merken dat er weinig alternatieven zijn, als het wordt geconfronteerd met gemiste deadlines, ontwerpaanpassingen en kostenoverschrijdingen", aldus Bezos in zijn brief.

Tweede ontwikkelaar

Blue Origin zegt een vaste prijs met NASA overeen te willen komen. Als het project duurder wordt, zullen de kosten door Blue Origin worden gedekt. NASA wilde tegenover persbureau Reuters niet reageren op Bezos' brief.

Zo moet de maanlander van Bezos eruit gaan zien: