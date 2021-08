NASA zoekt deelnemers voor Marssimulatie: jaar lang in een geprinte basis

Ruimtevaartorganisatie NASA zoekt mensen die een jaar lang willen meedoen aan een gesimuleerde Marsmissie. Die begint in de herfst van volgend jaar in een basis die met een 3D-printer is gefabriceerd in Houston.

Met de missie wil NASA bestuderen hoe astronauten zich gedragen onder het regime van een langdurige simulatie. De komende jaren zullen astronauten in het Artemis-programma langdurige missies naar de maan gaan maken, later mogelijk gevolgd door bemande Marsmissies.

Er komen tot 2026 in totaal drie van de zogeheten Analog-missies in de habitat, die Mars Dune Alpha heet. Per missie nemen vier mensen aan de simulatie in de basis, die zo'n 157 vierkante meter groot is.

Een impressie van de 3D-geprinte habitat: