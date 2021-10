Politie: Baldwin kreeg te horen dat vuurwapen leeg was

Een paar uur voor het fatale schietongeluk waren enkele leden van het camerateam uit protest tegen de werkomstandigheden weggelopen van de set. De strenge veiligheidsprotocollen zouden niet altijd zijn opgevolgd. Experts zeiden al tegen de NOS dat vuurwapenscenes normaal gesproken uiterst zorgvuldig worden voorbereid.

Intern onderzoek

"De veiligheid van de crew is onze topprioriteit", laat productiebedrijf Rust Productions weten in een verklaring. Volgens de onderneming was het niet op de hoogte van officiële klachten omtrent vuurwapenveiligheid. Er komt een intern onderzoek naar het incident. Ook is de productie van de film stilgelegd.

De persoon die verantwoordelijk was voor de vuurwapens op de set is volgens het politieonderzoek Hannah Gutierrez. De zogeheten armorer was volgens Amerikaanse media niet bereikbaar voor commentaar.

Uit de vrijgegeven informatie wordt duidelijk dat in ieder geval Baldwin niet is aangeklaagd wegens het fatale incident. Gisteren liet de acteur via Twitter weten dat hij diepbedroefd is door de gebeurtenissen. "Ik heb geen woorden om mijn geschoktheid en verdriet over te brengen over het tragische ongeluk dat het leven kostte aan Halyna Hutchins, een echtgenote, moeder en zeer gewaardeerd collega van ons."