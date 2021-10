Transavia: komende dagen tien repatriëringsvluchten vanuit Marokko

Luchtvaartmaatschappij Transavia mag van de Marokkaanse autoriteiten de komende dagen tien repatriëringsvluchten uitvoeren om gestrande passagiers van Marokko naar Nederland te brengen, heeft Transavia bekendgemaakt. Gisteren werd al duidelijk dat Marokko toestemming geeft voor meerdere vluchten om gestrande Nederlanders terug te brengen.

De Marokkaanse autoriteiten legden het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in de nacht van woensdag op donderdag stil vanwege de coronasituatie in de drie landen. Daardoor kwam een onbekend aantal Nederlanders vast te zitten in het Noord-Afrikaanse land.

Tot en met vrijdag worden er tien vluchten uitgevoerd van Marokko naar Nederland door het luchtvaartbedrijf. Het gaat om zeven vluchten van Marrakesh naar Amsterdam, een vlucht van Casablanca naar Amsterdam, één van Nador naar Rotterdam en één van Tanger naar Rotterdam. De eerste vlucht vertrekt vanavond al.

Bestaande vluchten

Volgens Transavia gaat het vooral om vluchten die al gepland waren en is er een aantal nieuwe vluchten toegevoegd Op de vliegreizen die al gepland waren, stonden al passagiers geboekt. Zij kunnen gewoon met die vlucht mee.

"We roepen passagiers die wel zouden vliegen met Transavia, maar op een andere manier naar huis zijn gegaan op om via het servicecenter hun reis te annuleren", zegt het bedrijf. "Op die manier komt er een plek vrij voor andere passagiers en voorkomen zij dat er lege plekken blijven in de vliegtuigen."

Transavia zegt dat op alle vluchten nog stoelen vrij zijn, maar waarschuwt ook dat de tien vluchten niet voldoende zullen zijn om iedereen terug naar huis te brengen. In deze periode van het jaar vliegt het bedrijf normaal gesproken zo'n 22 keer vanuit Nederland naar Marokko.