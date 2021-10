Nog geen duidelijkheid over repatriëringsvluchten uit Marokko

Correspondent Samira Jadir: "Mensen proberen zo snel mogelijk het land uit te gaan. Ze vrezen dat het luchtruim straks in zijn geheel wordt gesloten, of dat het straks ook niet meer mogelijk is om via België te reizen omdat ze denken dat dat land ook op de lijst komt.

Ik kreeg veel berichten van mensen die zeiden: 'het kan toch niet waar zijn dat ze dit weer doen, dat de overheid weer opeens een besluit neemt zonder daar echt duidelijkheid over te geven'. Gisteren werd het nieuws door Air Arabia getwitterd, en pas vijftien uur later kwam de bevestiging dat dat bericht klopt. Die lange onzekerheid maakt het voor veel Marokkaanse Nederlanders moeilijk om die besluiten te accepteren. Ze willen het in ieder geval van tevoren weten.

Ik heb beelden gezien van de luchthaven van Marrakesh, daar was het superdruk. Het deed me heel erg denken aan anderhalf jaar geleden, toen Marokko plotseling besloot om het luchtruim in zijn geheel te sluiten."