Vanaf middernacht geen vluchten meer tussen Marokko en Nederland

De luchtvaartmaatschappij probeert vergunning te krijgen om reizigers terug te kunnen halen. "We doen alles wat in onze macht ligt. De passagiers willen duidelijkheid, maar die hebben we nu nog niet." Normaal vliegt de maatschappij 22 keer per week heen en weer naar Marokko.

De luchtvaartmaatschappijen zijn afhankelijk van de Marokkaanse autoriteiten. Tot wanneer het vliegverbod geldt, is niet bekend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag weet evenmin hoe lang de opschorting van de vluchten gaat duren. Nederland blijft met de Marokkaanse autoriteiten in gesprek, zegt het ministerie. Het reisadvies is aan de nieuwe situatie aangepast. "We adviseren Nederlanders zo snel mogelijk contact op te nemen met hun reisorganisatie om alternatieve routes te bespreken", aldus Buitenlandse Zaken.

Gestrand

Sinds de coronapandemie heeft Marokko vaker het luchtruim volledig of gedeeltelijk gesloten om een toename van het aantal coronabesmettingen in het land te voorkomen. Voor Aicha Zerki levert het plotselinge besluit nu de nodige spanning op. "Mijn man, dochter en moeder zijn nu in Marokko. We hebben geen idee hoe ze weer terug kunnen komen naar Nederland."

Met name over haar moeder maakt ze zich zorgen. "Mijn moeder is afhankelijk van medicijnen. Ze had maar een voorraad voor twee weken meegenomen."

Deze week wordt in Marokko ook voor de eerste keer de Solar Challenge gehouden. Drie Nederlandse teams doen mee, waaronder het Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Woordvoerder Steven Tan baalt van de nieuwe maatregel, maar het team is alsnog van plan om in Marokko te blijven. "We zijn klaar voor de race, maar het liefst hebben we onze teamcoach erbij en die is nog in Nederland."