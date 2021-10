Marokko geeft toestemming voor repatriëringsvluchten naar Nederland

De Marokkaanse overheid geeft toestemming voor het uitvoeren van meerdere vluchten om gestrande Nederlanders te repatriëren. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sinds afgelopen nacht geldt een vliegverbod tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse overheid nam dat besluit vanwege de coronasituatie in de drie landen. Hierdoor zit een onbekend aantal Nederlanders vast in Marokko.

Korte termijn

De Nederlandse ambassadeur in Marokko heeft vandaag met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gesproken over de gestrande Nederlanders. "In het gesprek heeft Marokko zich bereid verklaard op korte termijn een aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen", schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Het is nog niet duidelijk om hoeveel vluchten het gaat en wanneer die kunnen vertrekken.

Morgen duidelijkheid

Transavia verwacht dat er morgen meer duidelijkheid komt over de repatriëringsvluchten. "Wij hadden gisteren al een aanvraag gedaan voor deze vluchten, dus we hadden ons al voorbereid. We hadden niet verwacht dat er nu al toestemming zou komen en daar zijn we heel blij mee", zegt een woordvoerder.

De luchtvaartmaatschappij schat dat ongeveer 3500 Transavia-passagiers zijn gestrand in Marokko. "Maar dat aantal is niet exact te geven, omdat we horen dat sommige reizigers al op een andere manier Marokko verlaten." Omdat het vliegverbod alleen geldt van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, kunnen reizigers nog wel terugvliegen via bijvoorbeeld België of Frankrijk.

Gisteren vertrokken nog vluchten vanaf Schiphol naar Marokko. Passagiers vreesden toen al dat de terugreis moeilijk zou worden: