Twee lange dagen begrotingsdebat, maar nog geen zicht op doorbraak formatie

Het was even de vraag of het de Tweede Kamer zou lukken om de begroting "bij te plussen", zoals het werd genoemd. De eerste dag was er nog weinig zicht op overeenkomsten.

Maar donderdagavond kwam er - na een dag van koortsachtig overleg buiten de plenaire zaal - een deal van 2 miljard euro tussen de oude coalitiepartijen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar buiten.

'Miljardje van Hermans'

Het is 2 miljard euro op een begroting van in totaal 430 miljard euro. Later op de avond zeiden ook oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hun steun toe, terwijl deze partijen toch zeer afhoudend en kritisch waren over mee te doen met plannen van "het miljardje van Hermans".

Tijdens het twee dagen durende debat speelde de formatie duidelijk op de achtergrond. Zou het Rutte lukken om de band van partijen als GroenLinks, PvdA, CU en de SGP te verbeteren? Zou hij deze belangrijke partijen te vriend kunnen houden? Want hun steun is in de kabinetsformatie cruciaal: zowel voor een minderheids- als voor een eventueel meerderheidskabinet.