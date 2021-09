Kamerdebat over Prinsjesdagstukken levert nog weinig concreets op

Morgen zullen de partijen proberen meerderheden te vinden voor hun plannen, bijvoorbeeld meer geld voor het klimaat.

Schermutselingen

Ook in de verbale schermutselingen waren geen grote veranderingen te zien. Wilders viel D66-leider Kaag aan omdat zij 's ochtends niet meteen bij het debat aanwezig was. In de wandelgangen zei Kaag op haar beurt dat Wilders een dokter nodig had.

En later op de avond keerde een groot deel van de Kamer zich tegen FvD-leider Baudet die de Holocaust in verband had gebracht met de coronavaccinaties en het coronabewijs. Minister De Jonge ging weer met zijn rug naar Baudet toe zitten. Die nam zijn woorden niet terug.

De dag debatteren werd na middernacht afgesloten door Kamerlid Omtzigt. Hij deed voorstellen voor een eerlijker belastingplan. Morgenochtend gaat het debat om 10.15 uur weer verder.