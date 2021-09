Kabinet wil hogere zorgsalarissen betalen met hogere zorgpremie

Het demissionaire kabinet trekt structureel 675 miljoen euro uit om de salarissen in de zorg te verhogen. Middeninkomens in de zorg gaan er daardoor 1,5 procent op vooruit. Om dat te bekostigen moet de zorgpremie die alle Nederlanders betalen wel 13 euro per jaar omhoog, schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

Hogere zorgsalarissen is een wens van de Tweede Kamer. Die nam vorige week een motie aan van SP en ChristenUnie. Eerdere oproepen vanuit de Kamer om de zorgsalarissen te verhogen werden niet gehonoreerd door het kabinet.

SP en ChristenUnie wilden dat de loonsverhoging betaald zou worden uit een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Maar volgens het kabinet past dat niet in het systeem van financiering in de zorg. Die schrijft voor dat zorguitgaven die vallen onder de zorgverzekeringswet worden betaald uit de zorgpremies. Om dat te veranderen zou de wet moeten worden gewijzigd.

Niet de afspraak

In de Tweede Kamer leidde dat al meteen tot onvrede. Tijdens de Algemene Beschouwingen reageerde GroenLinks-leider Jesse Klaver boos op de premieverhoging. "Dat was niet de afspraak", zei hij. Volgens Klaver kunnen de hogere salarissen wel degelijk betaald worden uit een hogere vennootschapsbelasting.

"Het kabinet kiest voor de grote multinationals en niet voor de burgers", stelde PvdA-leider Liliane Ploumen. Volgens haar voert het kabinet de motie van de Kamer op deze manier niet uit.