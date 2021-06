'Onveilige situatie voor vrouwen op militaire academie door machocultuur'

In 2017 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek dat een meerderheid van het defensiepersoneel niet zit te wachten op het werven van vrouwen en minderheden in het leger. Een op de acht vrouwen gaf aan ongewenste seksuele aandacht te ervaren. In datzelfde jaar diende een groep (ex-)militairen een klacht in bij het ministerie van Defensie vanwege discriminerende en seksistische opmerkingen.

Eerder al, in 2010, schreef een onderzoeksbureau in opdracht van het ministerie van Defensie dat bij de KMA sprake is van wangedrag en pesterij. In 2014 sprak een ander onderzoek over "structurele problemen" bij de KMA, variërend van ongewenst seksueel gedrag tot een gebrek aan transparantie.