Bijna helft van oude Tweede Kamer vertrekt, verschillende prominenten weg

Asscher is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid sinds 2017. Onder zijn leiding leed de PvdA bij de verkiezingen in dat jaar een historisch verlies (van 38 naar 9 zetels). In de daaropvolgende jaren bleef hij met zijn partij in de oppositie.

Hij nam afstand van een aantal maatregelen waaraan hij als PvdA-vicepremier in het tweede kabinet-Rutte had meegewerkt. Het was de bedoeling dat Asscher ook bij de verkiezingen van dit jaar lijsttrekker zou worden, maar hij trok zich in januari terug vanwege zijn rol als minister van Sociale Zaken in de toeslagenaffaire.