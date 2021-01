Correctief referendum stap dichterbij na steun Eerste Kamer

Een bindend correctief referendum is een stapje dichterbij gekomen. Dat betekent dat burgers in de toekomst mogelijk de gelegenheid krijgen om wetten tegen te houden die al door beide Kamers zijn aangenomen. De Eerste Kamer heeft een initiatiefwet daartoe van de SP met een kleine meerderheid aangenomen. 39 senatoren stemden voor en 36 tegen.

Daarmee is het referendum nog geen feit: omdat het om een verandering van de Grondwet gaat, moeten later beide Kamers er nog eens over stemmen en dan moet er een tweederde meerderheid zijn.

Uitkomstdrempel

Het voorstel van SP'er Van Raak komt erop neer dat de bevolking de gelegenheid krijgt een referendum af te dwingen als daarvoor voldoende handtekeningen zijn opgehaald. Na een amendement in de Tweede Kamer kwam ook een 'uitkomstdrempel' in het voorstel te staan: dat betekent dat een substantieel deel van de bevolking tegen moet zijn.

Niet alleen moet de meerderheid van de stemmers de betrokken wet afwijzen, maar dat aantal moet tenminste zo groot zijn als de meerderheid van de uitgebrachte stemmen bij de meest recente Kamerverkiezingen.

D66 en ChristenUnie voor, VVD en CDA tegen

De discussie in de senaat spitste zich toe op die uitkomstdrempel. Een aantal Eerste Kamerleden vindt die drempel zo hoog, dat er in de praktijk niets van het referendumvoorstel terecht zal komen. Onder meer de PvdA en het grootste deel van GroenLinks stemden om die reden tegen. De regeringspartijen VVD en CDA en de SGP zagen al helemaal niets in de wet.

Maar er was dus toch een meerderheid: D66, ChristenUnie, PVV, SP, 50Plus, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, de groepen-Otten en Van Pareren (allebei afsplitsingen van Forum), OSF en GroenLinks-senator Karimi steunden de wet van Van Raak.

Het is de vierde keer dat een poging wordt gedaan een correctief referendum in te voeren. Geen van de vorige drie haalde de eindstreep.