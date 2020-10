VVD-fractieleider Dijkhoff stopt na verkiezingen

"Na ruim tien jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan [de nieuwsgierigheid] naar wat een langer verblijf brengt", schrijft hij op Facebook. "Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen."

Hij zegt dat er de komende tijd niets verandert aan zijn werkzaamheden. "Ik blijf me een slag in de rondte werken als fractievoorzitter", schrijft hij. Ook zal hij zich naar eigen zeggen "uit de naad werken" om op 17 maart een goed verkiezingsresultaat te boeken, al is hij dan geen kandidaat.