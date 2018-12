VVD'er Dijkhoff gekozen tot politicus van het jaar

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff is in de jaarlijkse publieksverkiezing van EenVandaag gekozen tot politicus van het jaar. PVV-leider Wilders werd tweede en GroenLinks-leider Klaver derde.

Per maand stemden ongeveer 25.000 panelleden over wie zij op dat moment de beste politicus vonden. Met name zijn nuchtere, heldere manier van communiceren en zijn veelbesproken 'proefballonnen' zorgden ervoor dat Dijkhoff opviel. Ook zijn plannen over straffen in probleemwijken en het demonstratieverbod tijdens de Sinterklaasintocht kunnen op steun rekenen.

"Volgens de panelleden verwoordt hij treffend wat er speelt in het land", aldus EenVandaag.

Het niet afschaffen van de dividendtaks werd gekozen als het politieke moment van het jaar 2018. Het terugtrekken van het omstreden kabinetsplan haalde 38 procent van de stemmen. "Dat is echt een zwarte bladzijde in het politieke jaar. Het geeft de kloof aan tussen de politiek en de gewone man", aldus een deelnemer van het opiniepanel.

Geen genomineerde vrouw

Opmerkelijk is dat er onder de vijf genomineerden niet een vrouw zat. Behalve Dijkhoff, Wilders en Klaver maakten Mark Rutte (VVD) en Thierry Baudet (FvD) kans op de publieksprijs.